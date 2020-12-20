إعادة تشكيل شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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عقدت الجمعية العمومية لشعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية اليوم الاحد جلسة اجراءات تراسها المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة لاعادة تشكيل مجلس إدارتها لدورة جديدة 2020 - 2024 .

واعلن المهندس ابراهيم العربي عن اختيار الجمعية العمومية الـ21 عضوا بالتزكية علي ان يعقد مجلس ادارة الشعبة جلسة خلال ايام لاختيار هيئة مكتبه .

وتضمنت اسماء الـ21 عضوا لمجلس ادارة الشعبة " خالد حسانين حسن - اشرف خضر عتمان - احمد عمر كدواني - محمد محمد الاباصيري - محمود الداعور - خالد سليمان - وليد ابو العلا - ايهاب العسكري - عبد الفتاح بهجت - تامر انور - وليد يسري حندوقة -عمرو وفيق فكري - جمال شديد مناع - خالد حسن علي حسن -وليد عبد العليم بسيوني - محمد نبيل جودة البطل - سامح فاروق عبد ربه - محمد عبد الفتاح محمد - محمد فرج حسن - احمد مصطفي محمود - محمد نور الدين  ".

واعلن "العربي" عن اختيار 5 اعضاء منتسبين لمجلس ادارة الشعبة وهم " سماح  هيكل - ريهام فاروق - سعيد عقيلي - حمدي حافظ - محمود عبد الحميد ".

وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس ادارة الشعبة بضرورة عقد جلسة في اقرب وقت ممكن لاختيار هيئة مكتبها ووضع استراتيجية واضحة لخدمة قطاع الملابس وكيفية تنميتة ورفعها في مذكرة رسمية وعاجلة له شخصيا للاطلاع عليها والبدء في تنفيذها فورا قائلا" إن الاتحاد يساند كافة الانشطة لتطويرها وتنميتها بما يخدم اقتصاد بلدنا القومي".

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