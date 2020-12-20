محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم الأحد، في زيارة مفاجئة، مستشفى الحميات، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى بصورة لائقة، والوقوف على استعدادات وجاهزية المستشفى والفرق الطبية لإستقبال أية حالات اشتباه بفيروس "كورونا المستجدعلى البلاد "، والتأكد من تطبيق أساليب مكافحة العدوى وتوافر مستلزمات الحماية الشخصية للفرق الطبية.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد خلال الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، بالإضافة إلى غرف الكشف والفرز، والتقى عددًا من أعضاء الفريق الطبي، للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى، كما استمع منهم عن مدى توافر المستلزمات وأدوات مكافحة العدوى والأدوية ومستلزمات الحماية الشخصية.

ووجه محافظ الفيوم، الطبيب المقيم بالمستشفى والفريق الطبى بتنظيم العمل، وأكد على تواجد أطقم الأطباء والتمريض خلال نوبتجيات العمل اليومية، وكذا الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلاً .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية

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