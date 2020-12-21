أسامة كمال: "السيسي" يشرف بنفسه على الاستثمار بقطاع الاتصالات (فيديو)
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:04 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية متواجد في مصر لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا، الذي أكد له على صحة مناخ الاستثمار في مصر.
وتابع "كمال"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن رئيس شركة فوادفون كشف للرئيس عن استعدادات الشركة لزيادة الاستثمار، وتحسين الخدمات، خاصة في إدخال تقنية الجيل الخامس إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت، إلى أن رئيس مجموعة أورانج العالمية كان متواجدًا في مصر، منذ أسبوع للحديث مع الرئيس السيسي حول هذا الأمر أيضا، مضيفًا أن الرئيس السيسي يشرف بنفسه على الاستثمار في هذا القطاع بقوة، لكي يكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
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