محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من الإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع ديفنسا سينترال الإسباني إلى أن محمد صلاح لاعب معروف عالمياً بموهبته الرائعة وأنه أحد أهم نجوم ليفربول خاصة بسبب الإنجازات التي حققها.

وألمح الموقع الإسباني أن صلاح أثار التكهنات حول مستقبله مع ليفربول وذلك بعد أجراؤه مقابلة صحفية مطولة أكد من خلالها إلى إمكانية الإنتقال الى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.

وأكد الموقع الإسباني أنه علم من مصدر مقرب من النجم المصري أن ريال مدريد على اتصال وثيق مع وكلاء أعمال محمد صلاح لذلك هناك اهتمام بالتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأوضح الموقع الإسباني أنه صلاح في الواقع يمتلك فكرة في ذهنه وهي التعاقد مع ريال مدريد لكن في الوقت الحالي هو في ليفربول وسينهي الموسم مع الحمر ثم سيكون مستقبله على المحك.

ونوه الموقع الإسباني أنه قبل عدة أشهر أكد ممثلو محمد صلاح أن ريال مدريد قدم عرضًا للتعاقد معه وأنه من الممكن التأكيد أن نقطة الاهتمام هذه أصبحت جدية أكثر من أي وقت مضى.

وأفاد الموقع الإسباني بأن صلاح أكد أن كل شيء سيعتمد على ما يقرره ليفربول لكن فكرته هي الدفاع عن ألوان ريال مدريد، حيث يشعر محمد صلاح بشعور معين تجاه الفريق الملكي ومرحلته التالية في يد ليفربول.

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