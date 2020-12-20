مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، عن مفاجأة بشأن إصابة مهاجم الفريق مروان محسن.

 

وغاب مروان عن مباراتي الأهلي أمام المقاصة وغزل المحلة في أول جولتين بالدوري، ومؤخرا تم استبعاده من رحلة الفريق للنيجر.

 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن مروان محسن سليم ولا يوجد به أي إصابات تمنعه من المشاركة مع الفريق سواء في مباراتي الدوري الماضيتين أو رحلة النيجر.

 

وأضاف، أن غيابه عن المشاركة جاء بناء على رغبته، رافضا ذكر أي أسباب لذالك مما أثار غضب الجهاز الفني للقلعة الحمراء.

 

ووصلت بعثة الأهلي إلى النيجر منذ قليل، لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم

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