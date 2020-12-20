"أمهات مصر " يعلقن على تصريحات وزير التعليم الخاصة بحذف أجزاء من المناهج

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور المدارس الخاصة، إن أولياء الأمور لم يطالبوا بحذف أجزاء من المناهج كما يقول الوزير، ولكن أولياء الأمور طالبوا ويطالبون بجعل الوحدة الأخيرة للإطلاع فقط وليس الحذف، وكذلك مراعاة الطلاب في هذا العام الإستثنائي في ظل جائحة كورونا، مستطردة: " العملية مش خناقة ياسيادة الوزير وعند، كلنا في مركب واحدة، ولازم نتحمل بعض ونراعي ظروف وتخوفات أولياء الأمور".

وأضافت عبير، أن هذا العام إستثنائي وبدأ في 17 أكتوبر الماضي، أي ما يقرب من الشهر تأخير، والمنهج كبير وأغلب الطلاب لم يذهبوا إلي المدرسة أغلب أيام الأسبوع، حتي ولو كانت هناك منصات تعليمية متاحة، ولكن لن تغني عن المدرسة والمعلم في الفصل بنسبة 100%، مطالبة الوزير بمراعاة ظروف ذلك، وأنه عام إستثنائي ونتمني أن يمر بسلام.

وحول رفع الغياب في المدارس، أوضحت عبير، أن بعض أولياء الأمور كانوا يطالبون بذلك، ولكن البعض الأخر يري أنه رمي الكره في ملعب أولياء الأمور، ومن يريد الذهاب للمدرسة فليذهب ومن لم يريد فهو حر، مطالبة بالتشديد علي المدارس بإعادة حصص الأونلاين وبرامج الزوم، خاصة في المدارس الخاصة لتعويض من لم يذهب إلي المدرسة، إلي جانب وجود المنصات التعليمية.

وحول عقد الامتحانات داخل المدارس، قالت عبير، أنه إذا استطاعت الوزارة والمديريات التعليمة والمدارس إجراء الإمتحانات بطريقة جدية مثل لجان امتحانات الثانوية العامة العام الماضي فلا مشكلة في ذلك، وإذا لم تستطيع تنظمها جيدا مع إتباع الإجراءات الإحترازية الشديدة حفاظا علي صحة الطلاب والتلاميذ فيجب إيجاد وسيلة إخري، سواء عن طريق الأبحاث أو أي وسيلة تقييم أخري.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ليون بديل إيسكو في ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ 19 دقيقة

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري الفرنسي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

11:26 م

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

11:57 م

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

09:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز