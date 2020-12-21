وزير التعليم: قرار رفع الغياب بالمدارس سيطبق اعتبارا من هذا الموعد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الطلاب لهم الحرية في التوجه للمدرسة أو الجلوس في المنزل اعتبارا من اليوم، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، ولكن من لن يتوجه للمدرسة عليه استكمال المنهج، ولن يتم إلغاء أي أجزاء منه. 

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المدارس أبوابها مفتوحة لمن يريد من الطلاب التوجه لها، وقرار رفع الغياب منطبق على كل أنواع المدارس، لافتا إلى أن تدريس المحتوى الدراسي مستمر في المدارس حتى 10 يناير.

وأوضح، أنه تقرر أن تكون فترة الامتحانات من 10 يناير وحتى 5 فبراير لتقليل الأعداد داخل اللجان، وسيؤدي الطلاب الامتحان داخل لجان مؤمنة، حيث ستكون امتحانات حضورية.

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وزير التعليم رفع الغياب الفجر

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