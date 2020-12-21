محمد صبحي: كرمت الفنانين بإهدائهم تمثالي لإني بفتخر بيه (فيديو)

رد الفنان محمد صبحي على انتقاده بسبب توزيعه تمثال له في إحدى حفلات تكريم الفنانين، قائلًا: "هذا التمثال أنا بفتخر بيه، وبكرم صحبه من خلال هذا الاحتفال".





وتابع "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الرسام العظيم جمال السجيني تواصل معه عام 1976، وطلبه منه إعداد تمثال له، رغم أنه كان نجمًا حديثًا في هذا التوقيت بمقاييس السوق، وهذا كان آخر تمثال له قبل أن يرحل، ولذلك يفخر بها التمثال.



