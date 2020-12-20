نجم ليون بديل إيسكو في ريال مدريد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن العديد من الاندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات أحد نجوم ليون الفرنسي في فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد موقع ديفنسا سينترال الإسباني أن حسام عوار مطلوب في كلا من آرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح الموقع الإسباني أن مسئولي ريال مدريد يرون أن عوار البديل المناسب لإيسكو الذي من المحتمل أن يرحل عن الملكي في الشهر المقبل كما أن آرسنال حريص جدًا على تدعيم صفوفه عن طريق التعاقد معه.

وأفاد الموقع الإسباني بأن وكلاء أعمال حسام عوار يفضلون إنضمام النجم الفرنسي إلى ريال مدريد حتى يتمكن من اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن حسام عوار البالغ من العمر 22 عامًا من خريجي ليون وخاض مع الفريق الأول حتى الآن 149 مباراة وسجل 27 هدفًا وصنع 30 هدف آخرين وينتهي عقده في صيف 2023.

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