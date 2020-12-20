سيد عبد الحفيظ يتابع جميع إجراءات الإقامة بعد وصول البعثة إلى النيجر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ورئيس البعثة في النيجر، على متابعة جميع إجراءات الإقامة، بعد وصول البعثة إلى النيجر مساء اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات.

وتابع عبد الحفيظ إجراءات تسكين اللاعبين مع الجهاز الإداري، وتوفير كل سبل الراحة للفريق، قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر، التي تقام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير نبيل مكي، سفير مصر لدى النيجر، قد حرص على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني مساء اليوم.

أخبار تهمك

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري الفرنسي

منذ أقل من ساعة

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ أقل من ساعتين

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ 5 دقائق

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

نجم ليون بديل إيسكو في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 5 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

10:00 م

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

09:35 م

الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري الفرنسي

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز