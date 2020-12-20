في ذكرى ميلاده.. تعرف على مصدر إلهام محمد رضا في دور المعلم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد رضا، الذي يعد أشهر معلم بتاريخ السينما المصرية بفضل سلسلة من الأدوار الذى لعبها خلال مسيرته.

وعن مصدر إلهام محمد رضا، في دور المعلم كان يعيش كابن بلد له الترزي البلدي الخاص به، وأصحابه "المعلمين" فكان أقربهم إلى قلبه وإلى الشخصيات التي لعبها المعلم إبراهيم نافع أحد أكبر المعلمين بمنطقة الجيزة.

سر نجاح محمد رضا، الاجتهاد في العمل وحبه له، فكان من أول إلى آخر عمل يقوم بتفريغ دوره بيده، وكنا كأولاده نحفظه له ليتقن تمثيله أمام أسرته قبل الكاميرا فكانوا الكاميرا الخاصة به.

قدم الفنان الراحل مئات الأدوار فى السينما والإذاعة والمسرح والتلفزيون ومنها أفلام:" عماشة فى الأدغال، البحث عن فضيحة، انت اللى فتلت بابايا، العتبة جزاز، معبودة الجماهير، 30 يوم في السجن، الزواج على الطريقة الحديثة، الراجل ده هيجننى، العايقة والدريسة، سيد قشطة،شادر السمك، الراقصة والطبال، البيه البواب، وغيرها.

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