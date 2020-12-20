وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية لن تكلف المواطن أعباءا جديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية مشددة على أن القطاع الخاص شريك في تحديد متطلبات الإصلاحات الهيكلية.

وأكدت الوزيرة في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن برنامج الاصلاحات الهيكلية لن لن يؤدي إلى تكليف المواطن أعباءا جديدة.

مشددة على أن أهمية الاصلاحات الهيكلية تتمثل في محورين هامين هما إلى زيادة نصيب الدولة من الصادرات وخفض الجهات التابعة للوزارات.

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