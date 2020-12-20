أحمد موسى لـ محمد منير : كل الناس كانت بتسأل عليك يانجم النجوم

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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الحالة الصحية للفنان محمد منير، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تعرض للإجهاد في الفترة الأخيرة ولكن اليوم عاد إلى منزله.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «حمد لله على السلامة يا نجم النجوم يا حبيب الكل»، مردفًا «كل الناس كانت متابعة حالتك وبتسأل عليك».



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الكينج محمد منير صوت مصري أصيل وكل الناس تحبه وتحب تسمعه وتريد أن تراه في أحسن حال، متابعا: «يارب يمتعك دايما بالصحة وترجع تمتع الملايين من محبيك».



