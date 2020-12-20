هاني الناظر: بعض الوصفات المتداولة لعلاج الأمراض الجلدية "خرافة"

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علق هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، على بعض الوصفات التي يتم تداولها في بعض القرى من أجل علاج بعض الأمراض الجلدية ومنها مرض عين السمكة.



وقال "الناظر" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن مرض عين السمكة من الأمراض الفيروسية المعدية التي قد يتكاثر من مكان إلى آخر.



وأشار إلى أن بعض من يمارسون هذه الوصفات يقومون بالمتاجرة في الدين واستخدامه في أحاديثهم من أجل التأثير في من يقومون بتطبيق هذه الوصفات عليهم.



وأكد أن هذه الوصفات عبارة عن خرافة، لافتًا إلى أنه قديمًا كان هناك بعض الأمراض الجلدية التي كانت تؤدي إلى الوفاة ولكن هذا الأمر تغير تمامًا وأصبح لا يوجد أي مرض ليس له علاج.



وأكد أن الأهم في الأمراض الجلدية هو التشخيص المبكر والصحيح واختيار العلاج المناسب وكتابته بالجرعات المناسبة.

