سفير مصر بالنيجر يستقبل بعثة الأهلي فور وصولها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص السفير نبيل مكي، سفير مصر بالنيجر، على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني مساء اليوم، واطمأن على كل إجراءات خروج البعثة وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار نيامي بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات، استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
 
وجاءت قائمة الأهلي الموجودة في النيجر كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.

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