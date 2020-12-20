لجنة خبراء لتحديد الفائز بتشغيل خدمات المتحف الكبير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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اجتمعت اليوم بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، لجنة الخبراء المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3211 لسنة 2019، برئاسة السيد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وعضوية كل من الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور خالد عبد العزيز حجازي أستاذ المحاسبة بجامعة النيل، والدكتور عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني.

وكذا الدكتور محمد عبد الرؤوف أستاذ القانون الدولي والمدير السابق لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، والمستشار ادهم الجنزوري المستشار القانوني بمشروع المتحف المصري الكبير، و الدكتورة ميرهان رجب خبيرة العقود والاتفاقات الدولية بمشروع المتحف المصري الكبير، والمهندسة يمنى اسماعيل معاون الوزير لشؤون المتحف المصري الكبير، بالاضافة إلى المكتب الهندسي و المكتب القانوني الداعمين لهيئة المتحف المصري الكبير .

وشارك بالاجتماع الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير وكذلك اعضاء التحالف القائم علي اعداد وثائق ومستندات الطرح الدولية (PWC-Lord-Hill).

وأوضح الدكتور الطيب أن هذا الاجتماع، الذي شارك به وزير السياحة والاثار، يعتبر الأخير بالنسبة للجنة، حيث تم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها في عملية طرح تقديم و تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، تميهدا للإعلان عن التحالف الفائز قريبا، والتي يعقبها إبرام التعاقد مع التحالف الفائز بتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.

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