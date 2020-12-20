وصول بعثة الأهلي إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نيامي عاصمة النيجر، من أجل مواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم البعثة ٢١ لاعبًا هم: 
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة في الثالثة عصر اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة، حيث استغرقت الرحلة إلى نيامي عاصمة النيجر ما يقرب من ٦ ساعات.

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