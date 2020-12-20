التخطيط: 60% من العمالة الغير منتظمة تعطل جزئيا في أزمه الكورونا و15% تعطل نهائيًا

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توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ما بين 2% و3.5% خلال العام المالي الحالي.



وارجعت في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أسباب تراجع الفقر لاول مرة منذ عشرين عامًا إلى البرامج الحمايه الاجتماعية المختلفه التي طبقتها الدولة.



كاشفة أن الحكومة استثمرت أكثر من 15 مليار جنيه في الـ 100 قرية الأكثر فقرا خلال العامين الماضيين مشددة على أن الرئيس وجه بتطوير ماتبقى من الألف قرية الأكثر فقرا.



وكشفت الوزيرة عن تأثيرات جائحة كورونا على قطاع العمالة غير المنتظمة قائلة: " 15% من العمالة غير المنتظمة تعطلت بشكل نهائي في ظل جائحة كورونا البالغة نحو 11 مليون عامل بالاضافة إلى أن 60% من العمالة غير المنتظمة تعطلت جزئيا في ظل الازمة ".

مشيرة إلى

أن منحة العمالة غير المنتظمة مساعدة إضافيه وليست راتب مؤكدة أن الهدف من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة توسيع قاعدة الحاصلين عليها قائلة: " هدفنا من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة توسيع قاعدة الحاصلين عليها".



وكشفت الوزيرة أن خريطة الفقر في مصر تشير إلى أن ريف الوجه القبلي الأكثر فقرا في مصر، يليه حضر الوجه القبلي.



مؤكدة أن وزارتها تعمل على منهجين خلال الفترتين الحالية والقادمة أولهما في الوقت الحالي الانتهاء من خريطة الفقر علي مستوى المحافظات وثانيها العمل على إجراء مسح لمعرفة تأثير أزمة كورونا على الأسر المصرية.



وكشفت أن أعلى معدلات البطالة في مصر من حملة الشهادات الجامعية مؤكدة أن وزارة التعليم تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني لخفض معدلات البطالة.