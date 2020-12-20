التخطيط: 60% من العمالة الغير منتظمة تعطل جزئيا في أزمه الكورونا و15% تعطل نهائيًا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ما بين 2% و3.5% خلال العام المالي الحالي.

وارجعت في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أسباب تراجع الفقر لاول مرة منذ عشرين عامًا إلى البرامج الحمايه الاجتماعية المختلفه التي طبقتها الدولة.

كاشفة أن الحكومة استثمرت أكثر من 15 مليار جنيه في الـ 100 قرية الأكثر فقرا خلال العامين الماضيين مشددة على أن الرئيس وجه بتطوير ماتبقى من الألف قرية الأكثر فقرا.

وكشفت الوزيرة عن تأثيرات جائحة كورونا على قطاع العمالة غير المنتظمة قائلة: " 15% من العمالة غير المنتظمة تعطلت بشكل نهائي في ظل جائحة كورونا البالغة نحو 11 مليون عامل بالاضافة إلى أن 60% من العمالة غير المنتظمة تعطلت جزئيا في ظل الازمة ".
مشيرة إلى
أن منحة العمالة غير المنتظمة مساعدة إضافيه وليست راتب مؤكدة أن الهدف من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة توسيع قاعدة الحاصلين عليها قائلة: " هدفنا من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة توسيع قاعدة الحاصلين عليها".

وكشفت الوزيرة أن خريطة الفقر في مصر تشير إلى أن ريف الوجه القبلي الأكثر فقرا في مصر، يليه حضر الوجه القبلي.

مؤكدة أن وزارتها تعمل على منهجين خلال الفترتين الحالية والقادمة أولهما في الوقت الحالي الانتهاء من خريطة الفقر علي مستوى المحافظات وثانيها العمل على إجراء مسح لمعرفة تأثير أزمة كورونا على الأسر المصرية.

وكشفت أن أعلى معدلات البطالة في مصر من حملة الشهادات الجامعية مؤكدة أن وزارة التعليم تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني لخفض معدلات البطالة.

أخبار تهمك

نجم ليون بديل إيسكو في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ أقل من 5 دقائق

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري الفرنسي

منذ أقل من ساعة

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 9 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

10:00 م

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

09:35 م

الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري الفرنسي

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز