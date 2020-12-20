الالومنيوم يستضيف بترول أسيوط بالقسم الثاني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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الالومنيوم يستضيف بترول أسيوط الثلاثاء

يستضيف فريق نادي الالومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، بعد غدا الثلاثاء، نظيره فريق نادي بترول اسيوط، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني.

يدخل فريق الالومنيوم هذا اللقاء باحثا عن الفوز لضمان استمراره بمنطقة المنافسة علي صدارة المجموعة، حيث أنه يحتل المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مبارتين، والتعادل في مباراة وخسارة مباراة واحدة أمام الإعلاميين بملعب الأخير.

علي الجانب الاخر، يحل فريق بترول أسيوط ضيفا ثقيلا لاسيما وأن الفريق البترولي يحتل وصفقة المجموعة الاولي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن نادي المنيا صاحب الصدارة، ويسعي الفريق البترولي الي تحقيق الفوز علي امل تعثر الفريق المنياوي وخطف صدارة المجموعة.

واختتم فريق الألومنيوم تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمباراته أمام بترول اسيوط، وتأكد غياب بكر محمد لاعب وسط مهاجم الفريق الحمادي للاصابة، ومحمود شريدة الظهير الأيمن للفريق لحصوله علي البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي كيما اسوان، التي انتهت بفوز الألومنيوم بثلاثية مقابل هدفين

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