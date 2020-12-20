هبة عبد الغني تعلن انتهاء تصوير مسلسل وادي الجن (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت الفنانة هبة عبد الغني من تصوير آخر مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل وادي الجن، على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، كواليس آخر يوم تصوير بمسلسل وادي الجن، وعلقت على الفيديو، قائلة:" فركش آخر يوم تصوير (جميره ) في مسلسل ( وادي الجن - الكهف ) شكرا لشريك الرحله ( مؤيد ) عشرة العمر الفنان المبدع حمزه العيلي".

وأضافت:"شكرا لكل الناس الحلوه جدا اللي اشتغلت معاها قدام الكاميرا وورا الكاميرا تحت قيادة المخرج المحترم ( حسام الجوهري )، وكل الأقسام بلا استثناء اللي كانت بتشتغل بروح محارب في عمل يبدو سهل التنفيذ لكنه شديد الصعوبه.. وكانو كلهم قد التحدي مع فريق انتاج قوي تحت اشراف الاستاذ احمد فهمي والاستاذ ايهاب بهجت والاستاذ اشرف خليل ومعاهم كل الرجاله الوحوش في البر وحوش في الجو محمد عاشور، إسلام يسري، فاروق خالد، ريمون ممتاز".


وتابعت:"شكرا لقسم تصميم الأزياء كله تحت قيادة الأستاذة ايناس عبدالله وقسم التصوير تحت قيادة الأستاذ أشرف جابر، شكرا لعز الدين الكوافير علي اللوك المعقد ده وشكرا ل فادي المساعد الشخصي ليا".

واختتمت رسالتها قائله:" ان شاء الله ينال المسلسل ردود فعل كبيرة تليق بتعبكم جميعا شهور كتيره ويفوق توقعاتنا جميعا كمان، بحبكم وبحب تجربتي معاكم وبحب جميره وفخوره بيكم ".

وتجسد هبة، شخصية لم يسبق أن قدمتها من قبل خلال مشوارها الفني، وستكون بمثابة مفاجأة غير متوقعة للجمهور، بحسب وصفها، خاصة وأن المسلسل تدور أحداثه في عوالم خيالية مرعبة، حول مجموعة من الشباب يخوضون عددا من المغامرات، ويعتمد مخرجه حسام الجوهري على تقنية المؤثرات البصرية «VFX» بنسبة 70% من مشاهده.


مسلسل «وادي الجن» من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني،، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد. ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

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