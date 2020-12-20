طبيب بجامعة بريستول البريطانية: السلالة الجديدة من كورونا تنتقل أسرع بنسبة 70%

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد الدكتور محمد محيسن، طبيب بمستشفيات جامعة بريستول البريطانية، أن فيروس كورونا تحور وانتشر بصورة أسرع، قائلا: "تحور فيروس كورونا لـ17 نوع فى وقت واحد ولكن عدد حالات الرعاية المركزة أقل في حين أن الاصابات أصبحت اكثر فضلا تزايد الاصابات بين الطاقم الطبي".

وأضاف الدكتور محمد محيسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن السلالة الجديدة من كورونا والتي أعلن عنها فى بريطانيا وعدد من دول أوروبا ينتقل بصورة أسرع وانتقاله يتم بنسبة أسرع 70% من الفيروس العادي، وقد تؤدي الى انهيار النظام الصحي

ووجه رسالة إلى المصريين قائلا: "لازم تتعاملوا على ان الفيروس موجود وانتقاله سريع ولازم الناس تلتزم بإجراءات الوقاية وانتقال الفيروس سريع، والتجمعات فيها مشكلة خطيرة ولابد من استمرار الوعي".

أخبار تهمك

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري الفرنسي

منذ أقل من ساعة

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ أقل من 5 دقائق

نجم ليون بديل إيسكو في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

10:00 م

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

09:35 م

الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري الفرنسي

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز