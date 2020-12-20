باحثة فى علم اللقاحات: حدثت 4 آلاف طفرة على كورونا منذ ظهوره

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أكدت الدكتورة ميس عبسي، أكاديمية وباحثة في علم اللقاحات والأدوية، أن الأمور المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من تجربة اللقاحات وتصنعيها وتوزيعها تسير فى الاتجاه الصحيح وخلال العام القادم سيكون فيروس كورونا تحت السيطرة.



وأضافت الدكتورة ميس عبسى، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن فيروس كورونا يتحور باستمرار وهذا شكل طبيعي، لافتة إلى أن هناك 4 آلاف طفرة طرأت على فيروس كورونا ولا توجد مؤشرات على مدى خطورتها من عدمه.



وتابعت: "4 آلاف طفرة ظهرت على فيروس كورونا واللقاحات من الممكن تؤثر فيها ولكن لا توجد مؤشرات تؤكد عدم استجابة السلالة الجديدة للقاحات".