وزيرة التضامن: نستهدف انتاج مليون طرف صناعي في 5 سنوات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تستهدف انتاج مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بالإضافة إلى طموحها لتعزيز الانتاج المحلي وتزويدها بالكفاءات.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن خطة البرنامج ترغب فى الاتجاه الى اسواق أخرى خاصة مع التعاون بين جهات عديدة وجمعيات اهلية ومستشفيات، وتوجيهع الرئيس السيسى بالاستعانة بخبرات دولية فى هذا المشروع.

وتابعت: "الرئيس السيسى مهتم بذوى الاعاقة، ومنذ عام 2014 يوجد منظور حقوقي واضح للفئات الاولى بالرعاية على رأسهم ذوي الاعاقة وتضمينهم فى الدستور وتمثيل مجلس النواب"، مؤكدة أنه توجد الان خطة وطنية وموضوع اساسي منها توفير الاجهزة التعويضية لدمج ذوي الاعاقة في المجتمع حتى يتفاعلوا.

واستكملت: "توفير الاطراف الصناعية جزء اساسى من الخطة الوطنية لذوي الاعاقة، ونوفر اطراف صناعية تراعى المعايير العالمية، كما أن موازنة الدولة والجمعيات الخيرية تسهم فى توفير الاطراف الصناعية"، مؤكدة أن الاطراف الصناعية متاحة لكافة الاعمار لكن الفئات الاولى الان الاكثر فقرا واستخداما.

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