أول تعليق لهاني شاكر بعد تنازله عن دعوى ضد حمو بيكا (فيديو)

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قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن تنازله عن الدعوى المقامة ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعيدة عن الفن، ولكنها موضوع إنساني بحت.







وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "حمو بيكا بعد تعديه على نقابة المهن الموسيقية، وتهديده بحرقها، قرر أعضاء مجلس النقابة بأخذ موقف قانوني للدفاع عن هيبة النقابة، وبالفعل مشينا في الإجراءات القانونية وطلع عليه حكم بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه".







وتابع: "لن يهون علي أن يسجن، وذلك لمصلحته الشخصية ولأسرته خاصة أنه تزوج حديثًا، واتفقت مع أعضاء النقابة للتنازل وعفا الله عما سلف، ويكون درس له ولغيره قبل أن يتحدث بكلام غير محترم عن النقابة وأعضاء المجلس".

