إيطاليا تعلن عن أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
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 قالت وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، إنها رصدت مريضا مصابا بالسلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

 

وأضافت الوزارة أن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع الآن للعزل.

 

وبدأت دول أوروبية مجاورة لبريطانيا إغلاق منافذها الحدودية أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة الأحد، وسط قلق من السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تسببت في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

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