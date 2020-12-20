موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره وست بروميتش ألبيون يوم الأحد المقبل 27 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره وست بروميتش يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفليد.


يذكر أن فريق ليفربول كان قد تمكن من الفوز على نظيره كريستال بالاس بسبعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويحتل فريق ليفربول حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها حتى الآن.

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