مباريات مرتقبة للإتصالات والمعادي والصف وأبو النمرس بالقسم الثالث





1- الصيد والاتصالات





يلتقي فريق الصيد بقيادة طارق حسن صاحب المركز العاشر برصيد 3 نقاط مع نظيرة فريق الإتصالات المتصدر برصيد 9 نقاط، بقيادة هاني العقبي.





وشهدت الحولة السابقة تعادل الصيد والبدرشين بهدف لمثله، بينما فاز الاتصالات على فريق بشتيل بهدف نظيف.





2- القومى مع كسكادا



يستضيف فريق القومي وصيف المجموعة برصيد 7 نقاط ، نظيرة فريق كسكادا الرابع بقيادة محمد حسن برصيد 5 نقاط.





وشهدت الجولة السابقة، خسارة أكتوبر من القومي، برباعية نظيفة، في حين تغلب كسكادا على العياط بأربعة أهداف مقابل هدف.





3- المعادى مع جولدى



يخوض فريق المعادى الثالث بقيادة على صقر برصيد 6 نقاط لقاء صعب، أمام فريق جولدى الخامس بقيادة ابراهيم أبو زيد برصيد 5 نقاط.





وشهدت الجولة الثالثة، فوز المعادي على أبو النمرس بهدف وجولدي الصف بهدفين مقابل هدف.





4- العياط مع البدرشين



يلتقي العياط صاحب المركز التاسع بقيادة محمد كمونه برصيد 4 نقاط مع فريق البدرشين في المركز السادس بقيادة رأفت السيد برصيد 5 نقاط عقب تعادله مع فريق الصيد بهدف لمثله.



5- أوسيم مع أبو النمرس



يحل فريق أبو النمرس، الذي يحتل المركز الثامن بقيادة عمرو اسماعيل برصيد 4 نقاط ضيفا على فريق أوسيم متذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة بقيادة مجدى بكر.





وأسفرت الجولة السابقة عن خسارة أوسيم من جينيس برباعية نظيفة، كما خسر أبو النمرس من المعادى بهدف دون رد.





6- بشتيل مع جينيس



يستضيف فريق بشتيل صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد صابر برصيد نقطتين بعد هزيمته من الاتصالات بهدف، بينما فريق جينيس صاحب المركز السابع بقيادة محمد خميس برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق أوسيم برباعية نظيفة.



7- مستقبل وطن مع 6 أكتوبر



يلتقي فريق مستقبل وطن صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع حلوان العام بدون أهداف، بينما فريق 6 أكتوبر صاحب المركز الخامس عشر بقيادة عبد الستار السيد برصيد نقطة بعد هزيمته من فريق القومي برباعية نظيفة.



8- الصف مع حلوان العام



يلعب فريق الصف صاحب المركز الثالث عشر بقيادة سيد غريب برصيد نقطة بعد هزيمته من فريق جولدى بهدفين مقابل هدف، بينما فريق حلوان العام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد السيد برصيد نقطة بعد تعادله فريق مستقبل وطن بدون أهداف.



الترتيب المجموعة الخامسة



1- الاتصالات 9 نقاط

2- القومي 7 نقاط

3- المعادى 6 نقاط

4- كسكادا 5 نقاط

5- جولدى 5 نقاط

6- البدرشين 5 نقاط

7- جينيس 4 نقاط

8- أبو النمرس 4 نقاط

9- العياط 4 نقاط

10- الصيد 3 نقاط

11- مستقبل وطن 3 نقاط

12- بشتيل نقطتين

13- الصف نقطة

14- حلوان العام نقطة

15- 6 أكتوبر نقطة

16- أوسيم نقطة



تشهد الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزه بدوري القسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء.ومن المقرر أن يتلقي في تلك الجولة كلاً من :