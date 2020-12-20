وزير التعليم: نشعر بقلق أولياء الأمور.. و"مش هنحسب الغياب"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يشعرون بقلق أولياء الأمور بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولهذا يعملون على الموازنة بين استكمال المحتوى الدراسي وتقييم الطلاب، وبين الحفاظ عليهم.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم قرروا عدم احتساب ما تبقى من أيام ضمن أيام الغياب، ولكن المدارس مفتوحة لمن يريد الذهاب للمدارس، منوها بأن من يقرر عدم الذهاب للمدرسة تقع عليه مسئولية استكمال المحتوى الدراسي.

وأوضح أنهم وفروا بدائل للطلاب للتعلم مثل القنوات التعليمية، والمنصات الإليكترونية، موضحا أن هذا القرار مطبق على كافة السنوات الدراسية، وكل المدارس.

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