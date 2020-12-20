سكرتير جمعية الأطباء في لندن يكشف عن الطفرات الجديدة لفيروس كورونا الأخيرة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال ضياء الدين كامل، استشاري علم الأمراض وسكرتير جمعية الأطباء في لندن، عن الطفرات الجديدة التي حدثت لفيروس كورونا في بريطانيا وظهور سلالة جديدة أجبرت الحكومة على قرار الإغلاق بعد تسارع وتيرة الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "كامل" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن فيروس كورونا من الفيروسات التي حدثت لها أكثر من طفرة منذ ظهوره في أواخر العام الماضي.

وأشار إلى أن الطفرة الأخيرة للفيروس هي خاصة بالبروتين الشوكي على سطح الفيروس لأنه مفتاح الدخول إلى خلية الإنسان، موضحًا أن التغيير حدث في 17 قاعدة نووية من ضمن 30 ألف قاعدة في الفيروس تجعله أكثر قدرة على الالتصاق وتساعد على دخوله بشكل أسرع إلى الخلية.

وأوضح استشاري علم الأمراض وسكرتير جمعية الأطباء في لندن، أن نسبة الإصابات بالسلالة الجديدة تزداد بنسبة 70%، مؤكدًا أنه التغيير لا يعني تغيير في فيروس كورونا ولكن الطفرات التي تحدث للفيروسات غالبًا ما يتبعها ضعف للفيروس وهو ما نأمل حدوثه مع الكورونا.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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