لميس الحديدي: مصر ستحصل على نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني حتى نهاية الشهر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن اجتماعًا ينعقد الآن لوضع خارطة الطريق لتوزيع اللقاح الصيني يضم كافة مؤسسات الدولة، ومن المتوقع أن تحصل مصر حتى نهاية ديسمبر على نصف مليون جرعة من مصل السينافارم الصيني.


أضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم: "أن تحديد اعتماد اللقاح الصيني يعتمد على بيان اللجنة العلمية وإعلانه في استخدام طواريء، ومحدش هياخد التطعيم ده غير بعد الإعلان العلمي الواضح عنه من اللجنة العلمية المصرية يفيد بإعتماد اللقاح للطواريء".


حول موعد بدء التطعيم، توقعت أن التطعيم سيبدأ نهاية الأسبوع المقبل أو الأيام الأخيرة في هذا الشهر، وهناك نظريتين داخل أروقة الحكومة إما أن يبدأ التطعيم تدريجيًا ورأي آخر يرى ضرورة وصول النصف مليون جرعة المنتظرة نهاية الشهر بإجمالي 250 ألف شخص لكن الرأي الآخر يرى ضرورة أن نبدأ في التطعيم للأطقم الطبية ثم الصف الثاني من أصحاب الأمراض المزمنة".
كما كشفت أن موقع اللقاح لتسجيل الراغبين في التطعيم سيدشن الأسبوع المقبل.


يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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