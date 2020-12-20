الخميس.. إدوارد وأسرته ضيوف "معكم منى الشاذلي"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحلّ الفنان إدوارد وزوجته فيفيان وابنه مارك وابنته ماريا، ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، يوم الخميس المقبل.

يتحدث إدوارد خلال اللقاء عن مشواره في التمثيل ومدى الصعوبات التي واجهها، وعن طبيعته داخل البيت. كما قدمت ابنته ماريا عددًا من الأغاني بالاشتراك مع أخيها، وتحدثوا عن الفيديوهات الشهيرة التي نشروها على إنستجرام، خلال أيام الحظر بسبب فيروس كورونا.

كما تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، أعضاء فرقة الجيبسي، بعد عودتهم إلى الغناء بعد توقف دام 23 عامًا، ليتحدثوا عن مشاريعهم القادمة، وموسيقاهم المختلفة التي سيقدمونها للجمهور خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فريق “الجيبسي” بدأت في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب. ويضم فريق الجيبسي (أحمد عادل، ووائل خضر، ومحمد صباحي، ومحمد مكي).

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