عضو اللجنة العلمية: الأوضاع في مستشفيات العزل مستقر رغم تزايد أعداد الإصابات

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وصف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا " الاوضاع داخل مستشفيات العزل بالمستقرة قائلا: " صحيح الاعداد كبيرة في الاصابات وتتصاعد لكن نسبة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي مقارنة بمن يتم حجزهم في غرف عادية لازالت محدودة واقل حتى الان من الموجة الاولى لفيروس كورونا.



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا:"الحالات تزيد لكن خطورة المرض لم تزد مقارنة بالاولى ورغم إرتفاع أعداد الوفيات خلال هذا الشهر إلا أنها لاتعود لخطورة المرض أو انه بات اشد فتكًا بل لسرعة الانتشار الحاصل في الموجه الثانية".



ووجه رسالة للشعب قائلا: " مش معنى أني بقول أن الفيروس لم تزد حدته في الخطورة رغم سرعة الانتشار إلا أننا لازم ناخد بالنا لان ده مكمن الخطورة لان فيروس " كورونا " مالوش كاتلوج محدش يقدر يحدد أمتى يجي خفيف لشخص ما أو متى سيؤدي لوفاته ؟".