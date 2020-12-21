تعليق اللجنة الأولمبية على انتخابات اتحاد الكرة يناير المقبل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية للكرة المصرية، على إعلان اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصرية بأنه من المتوقع أن تكون هناك انتخابات تخص اتحاد الكرة بحلول 31 يناير المقبل، بالقول: "جميعنا نساند اللجنة الثلاثية الجديدة بقيادة المهندس أحمد مجاهد وجميعنا نعمل لمصلحة مصر بصفة عامة ولمصلحه الرياضة بصفة خاصة". 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا: "لكن رأينا في هذا الموضوع وحتى يتم تنفيذه أن يتفق ويتسق مع القانون المصري الذي كان واضحًا وجليًا وقال إنه لا تنعقد الجمعيات العمومية العادية كشق انتخابي إلا بعد مرور أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية وهي تنتهي في الثلاثين من يونيو ومن ثم لابد أن يتزامن تاريخ الدعوة للانعقاد معها من أول يوليو وحتى 31 اكتوبر وإذا مرت هذه الفترة لاتنعقد الجمعيات العمومية حتى في موعدها القادم مجددًا وبالتالي الانتخابات لايجوز إنعقادها الان وحتى لو يلتزم بالقانون وهذا غير مقبول ولايملك أي أحد سلطة التعدي عليه لان هذا يؤدي إلى هدم إستقرار الدولة بصفة عامة وبالاخص في الرياضة ".

وأكمل: " اللجنة الاوليمبية ليس لها قوة القبول والرفض لكن تحت مظلة الكرة المصرية ومن حقها أن تبدي رايها القانوني سواء كان يتسق او لايتسق مع القانون ومن حق ذوي الشان الطعن على مثل هذه القرارات حتى وزارة الشباب والرياضة من حقها الطعن على من يخالف القانون الذي يجب على الجميع إحترامه بداية من المواطن وجتى المؤسسات المختلفة داخل الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ".

وأتم قائلا: "القانون المصري مطابق للمعايير الدولية والميثاق الاوليمبي ومعتمد من الاتحادات الدولية ومنهم الفيفا".

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