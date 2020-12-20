أحمد موسى يناشد شيخ الأزهر بتكثيف العمل في سيناء (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد موسى إنه يتمنى أن تكثف مؤسسة الأزهر من عملها في سيناء موجها الشكر للأزهر على تنظيم ورش عمل مع شباب شمال سيناء.

وأضاف موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع بقناة صدى البلد، أن الأزهر رمز للوسطية والاحترام وله محبيه في مصر والعالم الإسلامي أجمع متمنيا من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تكثيف جهود المؤسسة في سيناء.

وتابع أنه في فترة سابقة بتاريخ مصر وقت ما كان يطلق عليه المراجعات الفكرية في السجون تم عمل جلسات في السجون ومراجعات للأفكار وهو ما أدى للإفراج عن العديد من المساجين وبناء عليه تم حل الجماعة الإسلامية وتسليم السلاح.

وأكد أن الأزهر تلقى 3000 سؤال من شباب سيناء وهناك بعض الأفكار المغلوطة تنتشر بين الشباب هناك مشيرا إلى أن ما يحدث في سيناء لم يحدث في تاريخها من قبل من حيث التنمية بتكلفة تصل إلى 600 مليار جنيه بعد أن عانت من حالة فراغ لمدة عقود.

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