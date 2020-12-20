قرارات هامة لوزير التعليم بشأن كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 2020/12/20، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي.

ونص الكتاب الدوري على: "حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي والتي منها (قناة مدرستنا 1، وقناة مدرستنا 2، وبنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية)".

وتضمن الكتاب الدوري عدة قرارات وجاءت كالتالي:

- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.

- استمرار الدراسة لمدة ثلاث أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

- إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.

جدير بالذكر أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي لا يتم إجراء امتحانات بها وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.

أخبار تهمك

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ ساعة و 8 دقيقة

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ حوالي 6 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

10:00 م

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

09:35 م

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

08:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز