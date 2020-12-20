لجنة كورونا: جاري الان تدشين موقع التسجيل للحصول على اللقاح

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كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا "، أن لقاح ساينوفارم الصيني سيعلن عن استخدامه بداية يناير المقبل 2021.



وأضاف "النادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، قائلًا: "جاري الان تدشين موقع التسجيل للحصول على اللقاح، لكن ليس متاحًا لكافة الناس بل الفئات الاشد خطورة أو الاكثر تعرضًا للاصابة، وستكون الاولوية سيكون الاطباء والتمريض، ثم كبار السن واصحاب الامراض المزمنة، أو من يعانون الفشل الكلوي، أو من يتعرضون لعلاج كيماوي، أو إشعاعي ممن يكونون أكثر عرضة للخطورة حال إصابتهم بالفيروس".



وكشف أن التسجيل سيكون متاح لهذه الفئات وسيتم الانتقاء وفقا لفقه الاولويات فعلى سبيل المثال سيتم ترتيب الاولويات داخل الاطقم الطبية فمن يعمل برعاية مركزة سيختلف عن العادي

