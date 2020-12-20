أحمد موسى يطالب بتقليل كثافة الموظفين 50% في مؤسسات الدولة لمواجهة كورونا (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
طالب الإعلامي أحمد موسى الالتزام بنسبة ال50% في مؤسسات الدولة بكل القطاعات خاص وحكومي لمواجهة فيروس كورونا على أن يتم العمل بالتناوب بين الموظفين حتى لا نصل إلى مرحلة حرجة مع الفيروس.

وأضاف موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع بقناة "صدى البلد"، "اللي عنده شغل يروح واللي معندوش ميروحش مش عايزين زحمة".

وتابع "نتمنى نجد قرار بالعمل بكثافة 50% ملزم لكل الهيئات والمؤسسات حتى القطاع الخاص بدون تعطيل مصالح أو مصانع أو مرافق عامة وهذا هو الحل ولا يوجد حل آخر".

أخبار تهمك

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

والتر بواليا علي رادار الزمالك

منذ ساعتين

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

08:34 م

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

06:30 م

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

09:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز