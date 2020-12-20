أحمد موسى يطالب بتقليل كثافة الموظفين 50% في مؤسسات الدولة لمواجهة كورونا (فيديو)



وتابع "نتمنى نجد قرار بالعمل بكثافة 50% ملزم لكل الهيئات والمؤسسات حتى القطاع الخاص بدون تعطيل مصالح أو مصانع أو مرافق عامة وهذا هو الحل ولا يوجد حل آخر".



طالب الإعلامي أحمد موسى الالتزام بنسبة ال50% في مؤسسات الدولة بكل القطاعات خاص وحكومي لمواجهة فيروس كورونا على أن يتم العمل بالتناوب بين الموظفين حتى لا نصل إلى مرحلة حرجة مع الفيروس.وأضاف موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع بقناة "صدى البلد"، "اللي عنده شغل يروح واللي معندوش ميروحش مش عايزين زحمة".