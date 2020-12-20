وزير التعليم: "لو الكورونا غلبتنا مش هنأجل أو ننتقل للعام الدراسي المقبل بدون تقييم"

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وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة تحذيرية إلى من يحاول إثارة البلبلة والفزع من أجل الضغط على الوزارة لتأجيل العام الدراسي أو إلغاء بعض المناهج أو حذفها.



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "مش حابين نتكلم عن الإغلاق أو الحذف أو التعليق، ولن نذهب إلى العام الجديد بدون تقييم من مصلحتنا أن نمشي على الجدول".



وأضاف "كل المحاولات للضغط مرفوضة وغير مقبولة، وتركنا لأولياء الأمور حرية إرسال أبنائهم إلى المدرسة أو استكمال التعليم ذاتيا".



وتابع "لو الكورونا غلبتنا هنستنى ومش هنأجل أو ننتقل للعام الدراسي المقبل بدون تقييم، وقراراتنا الجديدة لطمأنة أولياء الأمور".