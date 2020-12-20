خالد الجندي يصدم الجميع بحكم الشرع في تربية الكلاب (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الكلب طاهر عند الإمام مالك رضي الله عنه، ويجوز اقتنائه في حال الضرورة عند جمهور الفقهاء مثل استخدامه للحراسة او الكشف عن المتفجرات او المخدرات.

وتابع "الجندي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان لا يجوز اقتناء الكلب للتسلية في الإسلام،وهذا امر تعبدي، معقبًا: "امر لا يحسب بالعقل، أمور تحسب بقال الله، وقال الرسول"

ولفت إلى أن تربية الكلب في المنزل أمر لا يجوز باجماع العلماء إلا لضرورة، وعلى هذا وجود الطلاب داخل المنزل لغير ضرورة يمنع دخول الملائكة، متابعًا: "طب يمنع دخول الملاكئة ليه... هي الملائكة بتخاف من الكلاب، ماليش دعوة، دا أمر تعبدي".

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