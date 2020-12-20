قرارات جديدة من وزير التربية والتعليم.. تعرف على التفاصيل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مجموعة من الإجراءات الجديدة بخصوص سير العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "بداية من الأيام المقبلة لن يتم احتساب أيام الغياب بالنسبة لطلاب المدارس ولذلك نعطي لأولياء الأمر حرية إرسال أبنائهم إلى المدارس أو الاعتماد على القنوات التعليمية والمنصات الالكترونية ولكن المدارس وفصول التقوية مستمرة".

وأضاف "هذا القرار لا يعقبه إلغاء أو حذف للمناهج، تم توفير قنوات تعليمية تغطي من رابعة ابتدائي إلى 3 إعدادي بالإضافة إلى بنك المعرفة والمنصات الالكترونية، وبالنسبة للمدارس الحكومية فمن المقرر انتهاء المناهج في 10 يناير المقبل وخلال الفترة من 5 إلى 20 فبراير هي فترة امتحانات سنوات النقل حتى لا يحدث تكدس خلال أيام الامتحانات".

وتابع "سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وسيتم تقييم الطلاب طبقا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من خلال لجان امتحانية من رابعة ابتدائي وحتى 2 إعدادي، وبالنسبة لـ3 إعدادي ستكون امتحانات خاصة كونها شهادة، أما أولى وثانية سيكون الامتحان الكتروني في لجان مراقبة ومآمنة".

واستطرد " مش حابين نتكلم عن الإغلاق أو الحذف أو التعليق، ولن نذهب إلى العام الجديد بدون تقييم من مصلحتنا أن نمشي على الجدول، كل المحاولات للضغط مرفوضة وغير مقبولة، وتركنا لأولياء الأمور حرية إرسال أبنائهم إلى المدرسة أو استكمال التعليم ذاتيا، لو الكورونا غلبتنا هنستنى ومش هنأجل أو ننتقل للعام الدراسي المقبل بدون تقييم".

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

والتر بواليا علي رادار الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ نصف ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة و نصف

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

08:34 م

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

09:35 م

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز