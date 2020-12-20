أحمد مجاهد يسعى سرعة إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، لديه ملف هام وهو سرعة إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر: "مجاهد سيحاول الإسراع في ملف الانتخابات، ومعه لجنة مكونة من محمد الشواربي واحمد حسام عوض".

وأشار، إلى أن هناك قرار رسمي بالتحقيق فيما حدث مع منتخب مصر للشباب، والإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك جزء غير مسئول عنه البعض، لكن لابد من وجود تحقيق.

وأوضح: "أحمد مجاهد أكد عدم تسريح منتخب مصر للشباب، وهناك اتجاه لإقامة تصفيات لكأس العالم للشباب ولو حدث ذلك، فهو شئ إيجابي للمحافظة على المنتخب".

وأكد الصقر، أن السبب وراء رحيل لجنة عمرو الجنايني، بعدما وجد أن هناك تدخل حكومي في ظل تأجيل الانتخابات وتم إرسال خطاب بذلك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي وجد أن هناك نوعًا من المماطلة، ولذلك قرر تشكيل لجنة جديدة برئاسة أحمد مجاهد.

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