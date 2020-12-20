"اختل توازنها".. غرق شاب وطفل بمياه نهر النيل بالبدرشين والأهالي تنتشلهما

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لقي شاب وطفل مصرعهما، غرقا بمياه نهر النيل بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، مساء اليوم الأحد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بقرية الطرفاية، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، تحت إشراف العميد ماجد سعفان.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص أنه قبل وصول القوات انتشل الأهالي جثة شاب وابن عمه "طفل" بعدما اختل توازنهما وغرقا بمياه نهر النيل.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.