أحمد موسي يهاجم "BBC".. تتجاهل ما يحدث ببريطانيا ومركزة مع الدول العربية (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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انتقد الإعلامي أحمد موسى، السياسة التي تنتهجها قناة البي بي سي البريطانية الناطقة باللغة العربية، مشيرا إلى أن القناة تتجاهل السلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن "البي بي سي" تتجاهل إيقاف حركة الطيران من وإلى بريطانيا بسبب ارتفاع إصابات كورونا، مردفًا "حد يفكرهم ويقولهم المهنية بتاعتكم".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن القناة البريطانية تنشر ما يحدث في لبنان والعراق والدول العربية والقمة الأفريقية على رأس اهتماماتها ولا تهتم بالاخبار البريطانية التي هي حديث العالم كله اليوم.

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