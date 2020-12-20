الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي
يبحث مسؤولو الزمالك
التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية، لتعويض الرحيل
المرتقب لمصطفى محمد لاعب الأبيض الأساسي.
بديل مصطفى محمد
في الزمالك
فتح مسؤولو اللجنة
المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، خطوط تواصل مع
إدارة الجونة للتعاقد مع المهاجم الزامبي والتا بواليا.
وكانت لجنة الكرة
بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، قد رشحت والتا بواليا مهاجم الجونة لإدارة القلعة
البيضاء، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.
ويجد الزمالك منافسة
قوية مع الأهلي على ضم المهاجم الزامبي والتا بواليا لاعب الجونة، حيث يرغب مسؤولو
القلعة الحمراء في ضم مهاجم الفريق الساحلي بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو
موسيماني.
الجدير بالذكر
أن إدارة الجونة حددت سعر بيع المهاجم الزامبي والتا بواليا بثلاثين مليون جنيه،
مقابل رحيله في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.