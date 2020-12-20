الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

يبحث مسؤولو الزمالك التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية، لتعويض الرحيل المرتقب لمصطفى محمد لاعب الأبيض الأساسي.

بديل مصطفى محمد في الزمالك

فتح مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، خطوط تواصل مع إدارة الجونة للتعاقد مع المهاجم الزامبي والتا بواليا.

وكانت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، قد رشحت والتا بواليا مهاجم الجونة لإدارة القلعة البيضاء، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويجد الزمالك منافسة قوية مع الأهلي على ضم المهاجم الزامبي والتا بواليا لاعب الجونة، حيث يرغب مسؤولو القلعة الحمراء في ضم مهاجم الفريق الساحلي بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الجدير بالذكر أن إدارة الجونة حددت سعر بيع المهاجم الزامبي والتا بواليا بثلاثين مليون جنيه، مقابل رحيله في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.