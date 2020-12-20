عضو اللجنة العلمية يكشف مفاجأة حول سلالة " كورونا" الجديدة في مصر



وواصل: "اعتقد السلالة الجديدة موجودة في مصر وهذا تحت قيد الملاحظة وليس الدراسة لسه ماعملناش دراسة لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى واقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر".



واردف قائلًا: " السلالة الجديدة موجودة منذ فترة ومعروف أن المرض بات مقدرته على الانتشار بشكل أكبر وهذا ماحدث في بريطانيا حيث إرتفعت اعداد المصابين بشكل كبيرلتسجل في يوم واحد مايزيد عن 27 ألف حالة ونحو 500 وفاة".



واتم قائلا: " نحن الان في موسم حصاد فيروس كورونا حيث أن الفيروس علميًا في مرحلته الحالية في مرحلة الاقلاع وهذا حدث في مصر منذ بداية ديسمبر وسوف يستمر على مدار شهري يناير وفبراير نظرًا لانخفاض نسبة الرطوبة وزيادة التجمعات وفي ذات الوقت إهمال الاجراءات الاحترازية".

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا"، إن السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا موجودة بالفعل وبصورة عشوائية في أماكن متفرقة في العالم ليس لندن فقط بل تمتد إلى بلجيكا وإستراليا وفي إفريقيا وأوروبا.أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا:"ولو قمنا بدراسة جينية سنجد أنها ايضًا موجودة في مصر وقلنا من فترة أن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة وبالتالي أعداد مرضى أكتر وزيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لان العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر".