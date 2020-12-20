في ذكرى ميلاده.. محمد رضا ركب "كرش" صناعي من أجل عيون الفن

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد رضا، الذي يعد أشهر معلم بتاريخ السينما المصرية بفضل سلسلة من الأدوار الذى لعبها خلال مسيرته.

كان محمد رضا، في السويس بحكم عمل والده، ودرس الهندسة التطبيقية وعمل في إحدى شركات البترول بعد أن تزوج، إلا أنه رغم استقراره الوظيفي لم يستطع التخلص من حب الفن، فقدم استقالته وترك السويس ونزل إلى القاهرة، وقدم في معهد الفنون المسرحية مخاطرًا بمستقبله رغم زواجه ومسؤولياته الأسرية.

كان يحضر المسرحيات والأفلام بعلم المخرج أملًا في أن يغيب أحد الممثلين، فيقوم بأداء دوره فمن كثرة تردده على المسرحيات كان يحفظ جميع الأدوار بها، وفي يوم طلبت زوجته منه أن يذهبا معًا لزيارة السينما، وهنا تغيب استفان روستي عن دوره، وبحثوا عن محمد رضا ولم يجدوه وظل يندم على تلك الفرصة وقتا طويلًا، ولكن الله عوضه بعد ذلك.

في بداياته كان شابا رياضيا، وتخيل أنه سيكون فتى الشاشة الأول، إلا أن أول دور كبير تم عرضه عليه كان بمسرحية "زقاق المدق"، ولعب بها دور معلم ولأن الشكل الشهير للمعلم "كرشه" الكبير.

كان محمد رضا، رياضيًا أقدم على تركيب "كرش" صناعي ليستطيع تجسيد الشخصية ببراعة ويقنع المشاهد بها.

لم يكن سمينا فى البداية بل كان جسمه رياضيا لدرجة إقدامه على تركيب كرش صناعي في مسرحيتين متتاليتين، أخراهما كانت مع الفنان الكبير فريد شوقي، إلى أن ارتبط بدور المعلم فأطلق العنان لكرشه ورباه بكامل رغبته، فكان متصالحًا معه، ورغم سمنته كان يتسم بخفة حركته، وكان يحب الأكل، وأكلته المفضلة "الفتة".

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