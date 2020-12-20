استشاري يكشف الفرق بين جراحات تكميم المعدة والمعدل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن جراحات تكميم المعدة أثبتت في الآونة الأخيرة كفاءتها في القضاء الكلي على السمنة، والحصول على الجسم المثالي، وتعتبر عملية تكميم المعدة من العمليات الأقوى في جراحات السمنة، ولكن في بعض الحالات كان يزيد الوزن مرة أخرى بعد مرور سنوات من إجراءها، والآن ومع التقدم في جراحات السمنة أصبح هناك ما يسمى بـ "التكميم المعدل".

وأضاف "صبري"، خلال لقائه في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن تكميم المعدة المعدل يعتبر تعديل لعملية تكميم المعدة التقليدية، والتي يتم من خلالها إزالة جزء من المعدة وقد يصل إلى إزالة 80% من حجمها ويتبقى جزء صغير من المعدة، وعندما يتم إزالة هذا الجزء من المعدة يتم التخلص من هرمون الجوع والذي يعتبر مشكلة كبيرة يُعاني منها أغلب مرضى السمنة.

وتابع: "تكميم المعدة المعدل هو عبارة عن تركيب حلقة بعد إزالة 80% من حجم المعدة وهي نفس خطوات إجراء عملية التكميم العادية؛ ولكن الفرق هو تركيب حلقة سيليكون تمنع تمدد المعدة مرة أخرى.

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