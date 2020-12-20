نشر ع موقعنا// نشأت الديهي: نحتاج لمواجهة إقليمية حقيقية للإرهاب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا بحاجة لمواجهة إقليمية حقيقة للإرهاب، مؤكدًا أن المواجهة المنفردة لن تفيد.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية والإمارات من خلال هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، ومركز الأزهر للفتوى، أكدوا تحريم الانضمام للجماعات الإرهابية ومن بينها الإخوان.

وتابع "الديهي"، أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات ودار الإفتاء المصرية والأزهر أكدوا أن الإخوان جماعة تحض على الفتنة وجماعة باغية والانتماء إليها حرام شرعًا، وهم خوارج العصر ولا يعملوا إلا لصالح أعداء الدين، معقبًا: "الصورة باتت واضحة، والحجة باتت على من انضموا للجماعة".

وناشد، شيخ الأزهر الدكتور الإمام أحمد الطيب، بإصدار بيان مماثل لبيان مرصد الأزهر للفتوى، للتأكيد على أن الفتن والتخريب والتهم التي توجه لدين الله بالباطل ليست من الدين في شيء، مؤكدًا أننا نقوم بحرب حقيقة من أجل الدين.

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