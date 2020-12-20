خبيرة تغذية توضح كيفية إنقاص الوزن في المنزل

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن زيادة الوزن والسمنة تُعد من المشاكل الصحية الشائعة التي تسببها زيادة حجم الخلايا الدهنية في الجسم وكميتها، ويمكن أن تسبب العديد من المضاعفات الصحية، مثل متلازمة الأيض وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى تصلب الشرايين، وأمراض القلب والسكري.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه يمكن إجراء بعض التعديلات على النمط الغذائي اليومي بهدف الوصول إلى الوزن المطلوب دون اتباع حمية غذائية، مشيرة إلى الحرص على تناول طعام الإفطار وقد يعتقد الكثير من الناس أن عدم تناول وجبة الإفطار يساعد على تقليل السعرات الحراريّة المُستهلكة أثناء اليوم وهذا خطأ.



وتابعت: "الإكثار من تناول المنتجات البروتينية في جميع الوجبات؛ حيث أن البروتين يساعد على كبح الشهية، وتقليل السعرات الحرارية المتناولة أثناء اليوم؛ لأنه يعطي الشعور بالشبع والامتلاء، إلى جانب ممارسة الرياضة مثل المشي".

