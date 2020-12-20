خبيرة تغذية تدعو للاشتراك في مبادرة رحلة التغيير "فورمت 2021"

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إنها أطلقت عدة مبادرات عن السمنة خلال عام 2020 ومنها "أطفال بلا سمنة" وبعدها أطلقت مبادرة "صحتك ورشاقتك أمان لأسرتك" ونجحت نجاحًا كبيرًا، مشيرة إلى أنها أطلقت مبادرة جديدة بعنوان "رحلة التغيير فورمت 2021" لكي نقوي مناعة الجسم خاصة في ظل فيروس كورونا؛ إلى جانب صحتنا والرشاقة والوقاية من أمراض السمنة المعروفة.



ودعت "حافظ"، خلال لقائها في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، جميع المواطنين وخاصة مرضى السمنة إلى الاشتراك في المبادرة للتغيير من نفسه وحماية نفسه وأسرته من الاأمراض إلى جانب حماية أسرته من السمنة وأمراضها المعروفة ومنها الضغط والسكر وأمراض القلب.



وتابعت: "أي حد يعرف بالمبادرة يحاول الاشتراك فيها وهناك فريق طبي متكامل سيتجاوب معه ويناقشه في كل بياناته ووضع الكورس المطلوب لكل مريض من خلال كورس متخصص لكل حالة ووزنها بوضع نظام غذائي متكامل لإنقاص الوزن خلال فترة وجيزة.

